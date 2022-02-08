Бывший сити-менеджер Евпатории добился условно-досрочного освобождения

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экс-глава администрации курортной Евпатории (Крым) Андрей Филонов, который отбывает наказание по делу о превышении должностных полномочий, добился условно-досрочного освобождения (УДО).

"Верховный суд республики Крым подтвердил законность постановления Керченского городского суда об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы в отношении бывшего главы администрации Евпатории Филонова", - говорится в пресс-релизе суде.

Заседание состоялось во вторник.

Суд первой инстанции ранее удовлетворил ходатайство Филонова об УДО, но гособвинитель подал апелляционное представление.

Железнодорожный райсуд Симферополя в октябре 2020 года признал Филонова виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения. Прокуратура же требовала привлечь его по более тяжкой, третьей части той же статьи (с причинением тяжких последствий).

Адвокаты фигуранта дела подали апелляции, требуя оправдать Филонова. Прокуратура также обжаловала решение суда первой инстанции, настаивая на ужесточении наказания до 5,5 года колонии общего режима.

Судебная коллегия Верховного суда Крыма в марте 2021 года переквалифицировала действия Филонова с части 1 на пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ и назначила 6,5 лет колонии общего режима, то есть, больше, чем просил надзорный орган. Суд также удовлетворил гражданский иск на 38 млн рублей.

Адвокаты подали кассационные жалобы.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) в октябре 2021 подтвердил приговор ВС Крыма.

Изначально в отношении бывшего чиновника возбудили два уголовных дела, которые позднее объединили в одно производство. Филонова арестовали после обысков в его доме и в администрации Евпатории в начале апреля 2019 года.

По информации крымского управления ФСБ России, Филонов причастен к махинациям с 14 гектарами земли, находившейся в собственности Евпатории: ее сдали в аренду по заниженной стоимости, упущенная выгода оценивалась в 38 млн рублей, был подан гражданский иск. В частности, речь шла о земле под строительство нового аквапарка "Аква Евпатория" с заявленным объемом инвестиций 6 млрд рублей. Проект презентован в 2017 году на Ялтинском международном экономическом форуме, но так и не реализован.

Следствие также вменяло бывшему сити-менеджеру безвозмездную передачу муниципального имущества коммерческой фирме. По второму эпизоду прокуратура не заявляла гражданский иск. Адвокаты Филонова утверждали, что из-за учреждения МУПом "Курортторгсервис" сети муниципальных магазинов розничной торговли "Лукошко" имущество из собственности Евпатории не выбыло.

Филонов руководил администрацией Евпатории – города на западе Крыма с населением более 100 тыс. человек – с ноября 2014 года. Депутаты горсовета отстранили его от должности в конце апреля 2019-го. Сити-менеджером после этого стал Роман Тихончук, недавно он уволился с должности.