Жительница Белгорода взяла кредиты и перевела аферистам более 13 млн рублей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лжеспециалисты банка убедили жительницу Белгорода взять кредиты на общую сумму около 13 млн рублей и перевести на их счета, сообщает пресс-служба УМВД по региону во вторник.

По информации ведомства, заявление о мошенничестве от 37-летней женщины поступило в полицию 5 февраля.

"Женщина сообщила, что накануне ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и уточнил, не меняла ли она привязанный к карте номер. Получив отрицательный ответ, он заявил, что к счету женщины пытаются получить несанкционированный доступ", - уточняется в сообщении.

Позже жительницу Белгорода переключали еще на нескольких лжеспециалистов банка. Те сообщили, что от ее имени поданы заявки на кредиты в разных финансовых учреждениях, причем в пользу третьего лица.

"Аферисты убедили женщину в том, что ей необходимо сработать на опережение и, чтобы деньги не ушли на чужой счет, самой взять кредиты в разных банках и для автоматического погашения задолженности перевести деньги на безопасные электронные сейфовые ячейки. На протяжении всего времени злоумышленники были на связи с потерпевшей, выдавали подробные инструкции", - говорится в пресс-релизе.

Поверив злоумышленникам, женщина взяла кредиты в четырех банках и перевела на счета мошенников больше 13 млн рублей, из которых только 300 тыс. были ее личными сбережениями. С учетом страховок общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 15 млн рублей.

Следственным управлением УМВД России по Белгороду возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Личности злоумышленников устанавливаются.