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СК в Тольятти проверит сообщения о недоедающих детях, живущих в антисанитарии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следователи Тольятти начали проверку после сообщения в СМИ о многодетной матери, которая держит детей в антисанитарных условиях, они недоедают и у них нет одежды, сообщает СУ СКР по Самарской области.

"Из публикации следует, что женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и проявляет агрессию по отношению к соседям. В квартире также находятся трое малолетних детей, при этом они проживают в антисанитарных условиях и не обеспечены достаточным количеством продуктов питания. Кроме того к ним применяются методы воспитания, доставляющие физические страдания", - говорится в сообщении.

Сотрудники СК начали доследственную проверку по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ (истязание), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Прокуратура Самарской области также инициировала проверку по данному факту.

"Из сообщений следует, что дети не обеспечены питанием и одеждой, проживают в антисанитарных условиях. При этом мать ведет асоциальный образ жизни, употребляет наркотические средства, нарушает общественный порядок", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по исполнению обязанности по воспитанию детей, а также должностных лиц органов системы профилактики.

Тольятти Самарская область

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