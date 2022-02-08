Песков заявил об отсутствии у Кремля полномочий определять лидеров партий

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кремль не имеет полномочий решать, кто должен быть лидером той или иной партии, в частности, КПРФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Формулировка достаточно абсурдная. Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдна", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, согласно которому якобы в Кремле хотят сменить лидера КПРФ Геннадия Зюганова на более лояльного.

Песков подчеркнул, что КПРФ - это парламентская партия, которая имеет в парламенте крупную фракцию. "Поэтому говорить про какой-то дестабилизирующий фактор (со стороны КПРФ - ИФ) тоже не совсем верно", - отметил пресс-секретарь главы государства.