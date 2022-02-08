Тверские следователи завели дело после падения ребенка в канализацию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка в канализацию в городе Торопец Тверской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 27 января 7-летний мальчик вышел из магазина и провалился в канализационный колодец в 5 метрах от дома по улице Советской. Ребенка обнаружили только на следующий день. Он был госпитализирован и сейчас уже выписан из больницы.

Следствие выяснило, что канализационный люк находится на балансе ресурсоснабжающей организации по водопотреблению и водоотведению МУП ГТ "Водоканал-Сервис". При осмотре люка были выявлены дефекты.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователями изъята документация в муниципальном унитарном предприятии.

Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание колодцев сетей водоснабжения на данном участке.