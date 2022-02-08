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Таможенникам могут разрешить останавливать автомобили по всей РФ без привлечения ГИБДД

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Представители таможенных органов смогут останавливать транспортные средства с допустимой максимальной массой 3,5 тонны и выше на территории всех субъектов РФ и без привлечения сотрудников ГИБДД, это поможет пресечь схемы минимизации уплаты НДС, считают в правительстве.

Документ (№67162-8) внесен кабинетом министров и опубликован в электронной базе данных парламента во вторник.

Сейчас таможенники могут останавливать транспортные средства, в том числе не участвующие в международных перевозках, для проверки товаров и документов на них. При этом такая остановка силами только таможенников возможна в зонах таможенного контроля вдоль госграницы РФ. Если снаряженная масса автомобиля (учитывает вес автомобиля и эксплуатационных материалов) более 3,5 тонны, то такой транспорт таможенники, помимо приграничных постов, могут затормозить в 24 регионах РФ и в Санкт-Петербурге. В остальных случаях для остановки автомобилей им необходимо привлекать сотрудников ГИБДД.

Предлагается разрешить ФТС останавливать все машины в зонах контроля вдоль границы, а если технически допустимая масса авто составляет 3,5 тонны и более, то и на всей территории РФ. То есть перечень из 24 регионов из закона убирается.

"Предлагаемые изменения позволят уполномоченным должностным лицам таможенных органов осуществлять контроль за ввозом и перевозкой товаров автомобильными транспортными средствами технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более на всей территории РФ без привлечения органов внутренних дел, уполномоченных в области обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

Меняется и процедура взаимодействия таможенников и автомобилистов. Сейчас, если автомобиль был остановлен вне зон таможенного контроля, время проверки товаров и документов не может превышать два часа, эту норму предлагается сохранить. При этом, согласно действующему законодательству, если принято решение о проведении досмотра и автомобиль переезжает в зону постоянного таможенного контроля, то находиться он там может только в течение времени, необходимого для его разгрузки. Предлагается заменить эту формулировку на "в течение времени, необходимого для проведения таможенного контроля".

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта поможет предотвратить ввоз и оборот санкционных товаров, контрафактной продукции, а также позволить пресечь схемы минимизации уплаты НДС в отношении товаров, задекларированных в государствах - членах Евразийского экономического союза и перемещаемых в РФ в рамках взаимной торговли.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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