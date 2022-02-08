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Пожар на птицефабрике в Пермском крае унёс жизни 33 тыс. кур

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Пермском крае тушат пожар на птицефабрике на площади 1,7 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение о пожаре в здании птицефабрики "Комсомольская" в поселке Комсомольский, Кунгурского муниципального округа поступило в 16:30 по московскому времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило загорание в здании птичника, шел густой дым из-под кровли, произошло обрушение", - сказали в МЧС.

По данным пресс-службы, в птичнике находилось 33 тыс. кур, все они погибли.

В 17:09 по московскому времени пожар локализован на площади 1720 кв. м. В его ликвидации принимают участие 38 человек и 13 единиц техники.

Пермский край

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