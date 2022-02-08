Российская авиация провела патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Архивное фото Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около 4 часов", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что это второе подобное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии в текущем месяце.

"На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35с ВКС России и Су-30см ВВС республики Белоруссия", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что поставленную задачу российские и белорусские летчики выполнили успешно, уровень взаимодействия экипажей в ходе совместного полета был высоким.

"Сейчас все самолеты вернулись на аэродром базирования", - сообщили военные.