Российская авиация провела патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжительность полета составила около 4 часов", - сообщили в ведомстве.
Там заявили, что это второе подобное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии в текущем месяце.
"На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35с ВКС России и Су-30см ВВС республики Белоруссия", - сообщили в Минобороны РФ.
Там заявили, что поставленную задачу российские и белорусские летчики выполнили успешно, уровень взаимодействия экипажей в ходе совместного полета был высоким.
"Сейчас все самолеты вернулись на аэродром базирования", - сообщили военные.