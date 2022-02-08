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Очереди из "скорых" в больницу Петербурга объяснили переводом COVID-пациентов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге к одному из многопрофильных стационаров, принимающих пациентов с коронавирусом, могут выстраиваться очереди из машин скорой помощи, сообщает комитет по здравоохранению в своем телеграм-канале во вторник.

"Эпизодические очереди (...) связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в комитете, речь идет Городской больнице Святого Георгия на Северном проспекте.

Во вторник генеральный директор частной скорой медицинской службы Coris Лев Авербах написал в фейсбуке, что в Петербурге возникают очереди из машин скорой помощи, и разместил видео с такой очередью в больницу Святого Георгия.

По данным комитета по здравоохранению, в среднем пациент проводит в приемном покое больницы 30-40 минут. На входе работает сестринский сортировочный пункт, который разделяет пациентов по быстро определяемым признакам (сознание, пульс, давление, сатурация) на потоки "лёгких", "среднетяжелых" и "тяжёлых". Далее прием ведут пять врачей одновременно. В первую очередь принимают тяжёлых пациентов, крайне тяжёлых отправляют в реанимацию сразу.

"Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. В этот момент одновременно работает восемь врачебных бригад. Кратковременно могут возникать очереди из скорых, но при этом они быстро продвигаются и машины передают пациента в течение 30-40 минут. В основном в стационар госпитализируются тяжёлые, среднетяжелые и крайне тяжелые больные", - говорится в сообщении комздрава.

Также, признает ведомство, возможны ситуации, когда пациенты в легком состоянии долго ждут осмотра, так как пропускают вновь поступающих тяжёлых пациентов. При этом большинство из лёгких пациентов обследуют в приемном отделении, а затем с рекомендациями отправляют лечиться домой.

Ситуация находится на контроле у руководства стационара и комитета по здравоохранению. Линейно-контрольная служба постоянно наблюдает за ситуацией очно и по GPS, при необходимости перенаправляет автомобили скорой помощи в другой стационар.

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