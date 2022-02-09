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Два землетрясения произошли на юге Сахалина

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,3 зарегистрированы на юге Сахалина утром в среду, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду в 09:29 местного времени (01:29 мск) с эпицентром в 24 км западнее города Макарова на глубине 13 км. Через две минуты в том же районе зарегистрировано второе землетрясение магнитудой 4,3", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Макаровском районе местные жители ощутили оба толчка. В соцсетях сахалинцы сообщают, что почувствовали землетрясение также в Холмском Углегорском, Томаринском, Долинском и Поронайском районах.

По предварительным данным, разрушений нет, никто не пострадал.

На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" "Интерфаксу" уточнили, что первое землетрясение было магнитудой - 5,1, второе - 4,3.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что сейсмическое событие силой до трех баллов ощутили жители Поронайского, Углегорского, Макаровского и Томаринского районов.

"Оперативные группы администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - говорится в сообщении.

Сахалин

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