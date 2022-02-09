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В Подмосковье задержали мигрантов, напавших на магазин и убивших кассира

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Московской области подозреваемых в разбойном нападении на сельский магазин с одним погибшим и двумя ранеными, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в преступлении задержали четверых граждан одной из стран ближнего зарубежья, сказала Волк журналистам в среду. "Они подозреваются в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью", - добавила представитель МВД.

Установлено, что двое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин в селе Новопетровское и избили кассира и управляющую. Похитив из сейфа деньги, нападавшие выбежали на улицу и с соучастниками избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы.

От полученных травм кассир скончалась на месте, управляющая магазином и мужчина были госпитализированы.

Между тем представитель подмосковного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила, что "в ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, а также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области".

В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ).

Как сообщила Врадий, фигуранты похитили из магазина 96 тыс. рублей.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.

В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, заключила Врадий.

Ирина Волк МВД Подмосковье СКР Ольга Врадий

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