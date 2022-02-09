Прокуратура начала проверку после речи учителя о разводах на уроке в Воронеже

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку информации об исполнении законодательства об образовании в школе №103 в Воронеже, где учитель эмоционально рассказывала об аспектах семейной жизни, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

"Согласно опубликованным материалам, во время урока педагог эмоционально рассказывала четвероклассникам о разводах родителей и аспектах семейной жизни, после чего дети вышли с урока заплаканными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фрагмент записи речи учителя школы №103 появился в одном из городских пабликов и вызвал общественный резонанс.

В свою очередь, пресс-служба мэрии города Воронежа сообщила, что после случившегося учитель написала заявление об увольнении.

"Эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка. В настоящее время, не дожидаясь результатов проверки, учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет удовлетворено работодателем", - говорится в сообщении.

В мэрии предположили, что решение об увольнении педагог могла принять из-за травли, которая началась в соцсетях.

"Конечно, педагогам независимо от обстоятельств надо быть сдержанными и корректными. Но в управлении образования напомнили, что учителя тоже люди, тоже могут находиться в стрессе и совершать ошибки", - отметили в пресс-службе.

Также в мэрии сообщили, что школа продолжит взаимодействовать с родителями: по их запросу и с их письменного согласия с детьми поработает школьный психолог.