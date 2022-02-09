Ректора ДГТУ арестовали в Дагестане за хищение более 90 млн рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы в среду арестовал до 4 марта ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова, обвиняемого в крупных хищениях из бюджета вуза, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось, что силовики задержали Суракатова по делу о хищении с 2015 по 2018 годы в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, более 90 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на стипендии студентам, а также на премии и зарплату сотрудникам.