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Первая встреча глав МИД и Минобороны РФ и Бразилии пройдет 16 февраля в Москве

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российско-бразильская встреча в формате "2+2" (главы МИД и Минобороны) состоится в Москве 16 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это будет первая российско-бразильская встреча в таком формате, сказала она в среду на брифинге в Москве.

По ее словам, "в ходе предстоящих консультаций планируется провести обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня, взаимодействии двух стран в ООН и ее Совете Безопасности, непостоянным членом которого Бразилия является в текущем 2022-м и будущем 2023 годах".

"Министры рассмотрят отдельные аспекты российско-бразильского стратегического партнерства, в том числе укрепление двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере", - сказала Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Бразилия Москва

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