Лоукостер S7 получил сертификат эксплуатанта Росавиации

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Глобус" получила от Росавиации сертификат эксплуатанта, на базе которого будет создан лоукостер S7 – Citrus.

"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник", - сказал глава Росавиации Александр Нерадько журналистам на форуме NAIS-2022.

Авиакомпания "Глобус" раньше вместе с S7 Airlines входила в группу S7. Но в 2019 году компании объединились, и сертификат "Глобуса" был аннулирован.

Летом прошлого года S7 объявила о создании на базе сертификата "Глобуса" авиалоукостера, который будет работать под брендом Citrus. Запустить компанию планируется в июле 2022 года. Предполагается, что она будет связывать регионы РФ, минуя Москву. Первыми базовыми аэропортами станут Омск и Казань.

Парк перевозчика будет состоять из Airbus A320neo. Четыре таких самолета уже законтрактованы, говорила в июле гендиректор, совладелица S7 Татьяна Филева. Маршрутная сетка лоукостера, по ее словам, будет включать внутренние направления, а также рейсы в СНГ.

К концу 2022 года, как ожидается, у компании будет восемь neo, а количество перевезенных пассажиров достигнет 1 млн. Планируется, что в 2024 году парк вырастет до 24 машин, пассажиропоток – до 8 млн человек.

Принято считать, что сейчас в РФ работает один лоукостер – входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".