Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0Подробнее
Кёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 2:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:24Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Лоукостер S7 получил сертификат эксплуатанта Росавиации

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Глобус" получила от Росавиации сертификат эксплуатанта, на базе которого будет создан лоукостер S7 – Citrus.

"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник", - сказал глава Росавиации Александр Нерадько журналистам на форуме NAIS-2022.

Авиакомпания "Глобус" раньше вместе с S7 Airlines входила в группу S7. Но в 2019 году компании объединились, и сертификат "Глобуса" был аннулирован.

Летом прошлого года S7 объявила о создании на базе сертификата "Глобуса" авиалоукостера, который будет работать под брендом Citrus. Запустить компанию планируется в июле 2022 года. Предполагается, что она будет связывать регионы РФ, минуя Москву. Первыми базовыми аэропортами станут Омск и Казань.

Парк перевозчика будет состоять из Airbus A320neo. Четыре таких самолета уже законтрактованы, говорила в июле гендиректор, совладелица S7 Татьяна Филева. Маршрутная сетка лоукостера, по ее словам, будет включать внутренние направления, а также рейсы в СНГ.

К концу 2022 года, как ожидается, у компании будет восемь neo, а количество перевезенных пассажиров достигнет 1 млн. Планируется, что в 2024 году парк вырастет до 24 машин, пассажиропоток – до 8 млн человек.

Принято считать, что сейчас в РФ работает один лоукостер – входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".

S7 Глобус Citrus Росавиация

Новости

Учебный самолет потерпел крушение в Татарстане

Суд в Татарстане вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

В 2021 году с россиян взыскали только 16% из назначенных судами штрафов на 57 млрд рублей

В 2021 году с россиян взыскали только 16% из назначенных судами штрафов на 57 млрд рублей

Глава Северной Осетии проконтролирует поиски пропавшей тети бойца ММА Гаглоева

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких
Дело сенатора Арашукова

Экс-сенатор Арашуков пожаловался на обыски в СИЗО, которых не было два года

США сокращают число своих дипломатов в РФ по требованию Москвы

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Песков сказал, что в России не авторитарный режим, а своя политическая система

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });