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Представитель ВОЗ в РФ заявила о прогрессе в регистрации вакцины "Спутник V"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Процесс включения вакцины от COVID-19 "Спутник V" в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях возобновлен, подписаны все необходимые документы, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью в газете "Известия".

"На данный момент процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях - ИФ) для вакцины "Спутник" возобновлен, РФПИ и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые - в 2022 году", - пояснила Вуйнович.

По ее словам, вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также то, что необходимо будет проверить, обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ.

"Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед", - сказала представитель ВОЗ в РФ.

Вуйнович также напомнила, что ВОЗ призывает производителей вакцин, в том числе из России, подавать заявки на участие в процессе оценки EUL, поскольку вакцинация против COVID-19 должна охватить все подходящие группы населения, а коронавирус продолжает изменяться.

"Чем больше вариантов и технологий станет доступно, тем скорее закончится пандемия", - отметила эксперт ВОЗ в беседе с изданием.

Как ранее сообщал "Интерфакс", приезд инспекции ВОЗ в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V", согласно информации пресс-службы министерства здравоохранения РФ, запланирован на февраль.

ВОЗ Коронавирус Спутник V

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