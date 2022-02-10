В Петербурге чиновники проверят школы, где работала "уволенная из-за Хармса"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге идут проверки в четырех школах, где работала Серафима Сапрыкина, сообщила телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Ирина Потехина.

Недавно Сапрыкина рассказала в фейсбуке, что в декабре уволилась из гимназии № 168 по требованию директора, которая обвинила ее в проведении урока по стихам Введенского и Хармса и назвала поэтов справедливо репрессированными врагами народа. Ее пост вызвал большой скандал.

"Проверка идет комплексная, мы работаем не только с этой школой, мы работаем и с другими тремя школами, где Серафима успела где-то поработать, а где-то, прямо скажем, отметиться, потому что в 70-й гимназии она проработала всего лишь 16 дней и тоже уволилась по собственному желанию. Пласты вскрываются, действительно, самые разные", - сказала вице-губернатор.

По словам Потехиной, в гимназии № 168 Сапрыкина была библиотекарем и на уроке для десятикласников, посвященного битве под Москвой, без предупреждения изменила тему и посвятила его обэриутам.

"В том конкретном 10-м классе, куда пришла сотрудник библиотеки Серафима Сапрыкина, только-только дети закончили тему Великой Отечественной войны. Но почему-то во всех классах обсуждали битву за Москву, а Серафима решила поговорить о уважаемых, любимых поэтах Серебряного века, но точно можно было сделать в другой день. И, собственно, весь конфликт возник ровно вокруг этого. Не вокруг содержания", - объяснила Потехина.

Она подтвердила, что школьная программа рекомендует изучать Хармса, но его произведения рекомендуются для разных возрастов. Подобные рекомендации чиновница назвала дискуссионным вопросом.

После публикации поста Сапрыкиной, в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга заявили "Интерфаксу", что сотрудника "никто не вынуждал, не увольнял", она уволилась по собственному желанию. Там объяснили, что Сапрыкина без предупреждения изменила тему, "не уведомила, не согласовала изменения, провела другой урок". Сапрыкина в своей записи утверждает, что тему урока она согласовывала с завучем, которая "была от идеи в восторге".

Министр просвещения Кравцов сказал, что учителя необходимо восстановить в правах, но но спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский на днях назвал это предложение поспешным и предложил проверить частые увольнения учительницы.

В гимназии № 168 объясниили, что директор сама любит Хармса, а претензии к Сапрыкиной были связаны с самовольной смены темы занятия. По версии школы, Сапрыкину не вынуждали увольняться, она спешно уволилась по собственному желанию и перешла на другую работу.

Гимназия 168 - учебное заведение с углубленным изучением русского языка и литературы, там учатся призеры олимпиад.

Даниил Хармс был арестован в августе 1941 году за распространение "пораженческих настроений". В феврале 1942 года он скончался в тюремной больнице "Крестов". Его реабилитировали в июле 1960 года.

Александр Введенский был арестован в сентябре 1941 года по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался в декабре 1941 года. Полностью реабилитирован в марте 1964 года.