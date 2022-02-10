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Обвиняемый в растлении ребенка депутат Самсонов прекратил голодовку

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов, арестованный по обвинению в растлении ребенка, заявил о прекращении голодовки, объявленной месяц назад в знак протеста против отказа следствия в исследовании независимым полиграфологом и невозможности участвовать в заседаниях краевого законодательного собрания по видеоконференцсвязи.

"Сегодня 10 февраля - тридцатый день голодовки (...) Но сегодня я принимаю решение голодовку прекратить", - говорится в официальном аккаунте депутата в соцсетях.

Депутат сообщил, что за время голодовки похудел до 89 кг.

Самсонов заявил, что прекратить голодовку его призвало руководство КПРФ и Приморского краевого отделения партии.

"Сегодня мне пришла телеграмма от председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова в которой говорится, что партия КПРФ делает все возможное. Я знаю это. И я благодарен за это", - написал депутат.

Ранее Самсонов также сообщил, что его начали знакомить с материалами уголовного дела.

В ноябре 2021 года в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Он был задержан 17 ноября, а позже по решению Фрунзенского районного суда арестован на два месяца, до 17 января 2022 года. Затем срок содержания под стражей был продлен на месяц.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Самсонов вину не признает.

Адвокаты депутата подали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, защита также просит привлечь свидетелей по делу за якобы ложные показания.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении него носит политический характер. Там также уточнили, что речь идет о событиях 2018 года.

Самсонов – первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.

КПРФ Артем Самсонов

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