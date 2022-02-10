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Прокуратура попросила суд обязать свинокомплекс "Сибагро" убавить запах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирская природоохранная прокуратура попросила Новосибирский районный суд обязать свинокомплекс АО "Кудряшовское" (входит в АО "Сибагро") использовать технологии, позволяющие минимизировать выбросы и неприятный запах, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Заявление было подано 7 февраля. В картотеке суда оно пока не появилось.

По словам прокуроров, в 2021 году проверка установила, что компания не использует "наилучшие доступные технологии", чтобы минимизировать неприятный запах от свиноводческого комплекса.

В сентябре прокуратура внесла представление главе АО "Кудряшовское", но оно не было исполнено.

В пресс-службе АО "Кудряшовское" "Интерфаксу" сообщили, что иск на предприятие не поступал, а компания уже использует "наилучшие доступные технологии". Собеседник агентства уточнил, что по результатам прокурорской проверки предприятие не определялось в качестве источника неприятного запаха на территории Новосибирска.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в течение 2021 года несколько проверок АО "Кудряшовское" выявили лишь три нарушения. В частности, был установлен факт превышения установленных нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух по оксиду азота в 152 раза. В ходе еще одной проверки выяснилось, что компания не установила нормативы образования отходов и лимитов на их размещение "при сжигании в крематоре туш больных животных от ветеринарно-санитарного убоя".

АО "Кудряшовское" зарегистрировано в 2001 году. Мощности свинокомплекса включают в себя свиноводческие фермы в Криводановке и Колывани, собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение с земельным фондом 75,5 тысячи га. Выручка компании в 2020 году составила 5,9 млрд рублей, чистая прибыль - 1,3 млрд рублей.

Кудряшшовское Новосибирск Сибагро Новосибирская природоохранная прокуратура

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