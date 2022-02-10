Арестован гендиректор петербургской компании, подозреваемый в нападении на следователя

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя Артура Тадевосяна, обвиняемого по делу о применении насилия к следователю во время обыска, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения Тадевосяну избрана по 7 апреля.

По информации пресс-службы, 8 февраля мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования) и ч.3 ст.296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования).

По версии следствия, в ночь на 8 февраля Тадевосян в офисе ООО "Релакс" в Петербурге, где проходил обыск в рамках дела по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), пытаясь помешать предварительному расследованию, а также с целью "применения насилия" отобрал у следователя следственного отдела по Выборгскому району города два своих мобильных телефона, которые тот изымал, сорвал очки и толкнул его.

Как уточняет пресс-служба судов, вину Тадевосян не признает.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после гибели дворника во время очистки кровель домов на Большом Сампсониевском проспекте, которой занимались сотрудники управляющей компании ООО "Релакс", было возбуждено дело по ч.2 ст.109 УК РФ. Во время обыска по этому делу гендиректор организации применил насилие к следователю, в связи с чем также было возбуждено уголовное дело.