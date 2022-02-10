Пожар произошел в школе в Цунтинском районе Дагестана

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС выехали на место возгорания общеобразовательной школы в Цунтинском районе Дагестана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В селе Хибиятли загорелась общеобразовательная школа, где учатся 87 детей. Горит первый этаж. На место выехали силы МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, горящая школа - двухэтажное здание с крышей из металлопрофиля, второй этаж - деревянный.

В свою очередь, в пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что по данному факту организована проверка.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с возгоранием школы в селе Хибятли Цунтинского района. Будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами законодательства о безопасности и противопожарных правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.