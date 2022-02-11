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Замгенпрокурора потребовал возбудить дело о загрязнении воздуха красноярским заводом

Завод ответил, что его регулярно проверяют и никаких претензий к нему не было

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора Дмитрий Демешин направил в правоохранительные органы результаты проверки загрязнения воздуха компанией АО "Красноярский завод синтетического каучука", сообщила прокуратура Красноярского края.

10 февраля на межведомственном совещании по вопросам обеспечения законности в сфере охраны атмосферного воздуха Демешин остался не удовлетворен ответом чиновников на вопрос о том, какие меры принимаются для снижения выбросов в Красноярске. И он выехал проверить "Красноярский завод синтетического каучука". В проверке также приняли участие специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края и других контролирующих организаций.

Проверяющие установили, что предприятие выбрасывает в воздух ацетон (пропан-2-он), в отсутствие установленного норматива и разрешительной документации. Кроме того, на предприятии не оказалось газоочистного оборудования, что привело к загрязнению атмосферного воздуха в зоне предприятия, а именно, превышению ПДК по бута-1,З-диен (1,3-бутадиен, дивинил) на границе санитарно-защитной зоны завода.

Замгенпрокурора направил материалы проверкки в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение атмосферы). Прокурору края поручено следить за ситуацией с материалами проверки и принять другие меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений закона и взыскания ущерба объектам охраны природы.

Завод же заявил, что "в результате регулярных ежеквартальных исследований, проводимых на АО "КЗСК" независимой аккредитованной лабораторией ЦЛАТИ, превышений ПДК ни по одному из контролируемых веществ в течение последних четырех лет не выявлялось".

"Каких-либо мер правового реагирования (предписания, представления) в отношении КЗСК о нарушениях природоохранного законодательства, ни Росприроднадзором, ни Роспотребнадзором, ни Красноярской природоохранной прокуратурой за последние годы не зафиксировано. Более того, в ходе проверки в декабре 2021 года со стороны Росприроднадзора по Красноярскому краю превышений ПДК не обнаружено, иных нарушений природоохранного законодательства не установлено", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

КЗСК в 2019-2021 годах вложил 600 млн в обновление мощностей, повышение энергоэффективности и проекты по сокращению воздействия на окружающую среду, заверила компания. В течение ближайших трех лет оно обещает вложить 1,1 млрд рублей в проекты, связанные со снижением экологического воздействия.

АО "Красноярский завод синтетического каучука" создано в 1993 году на базе одноименного предприятия. Специализируется на производстве бутадиен-нитрильного каучука различных марок, в том числе порошкового бутадиен-нитрильного каучука.

Дмитрий Демешин Генпрокуратура Красноярский край Красноярск КЗСК

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