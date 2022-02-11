В школах Подмосковья начались проверки после инцидента с ножом в Мытищах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минобразования Московской области и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье проводят проверки по факту инцидента в одной из школ Мытищ, где ученик в ходе конфликта ранил другого ножом.

"Министерством образования Московской области проводится служебная проверка произошедшего. Дополнительно сообщаем, что в школах Подмосковья начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой также началу проверку. "Мы проводим собственное расследование этого ЧП. В конфликте участвовали не только эти два подростка. Я уже разговаривала и с родителями, и с директором школы, и с главным врачом. Парень в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему провели уже необходимые операции", - говорится в телеграм-канале Мишоновой.

Омбудсмен отметила, что предстоит выяснить, "почему конфликт привел к таким серьезным последствиям и можно ли было его предотвратить, насколько оперативно и профессионально в этой ситуации действовала образовательная организация".

Как сообщали СМИ, в мытищинской школе шестиклассник ударил сверстника ножом в ходе конфликта.