Путин продлил срок службы своему полпреду в ЮФО Устинову

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы своему полпреду в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.

Такое распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

Срок пребывания Устинова на госслужбе продлен до 25 февраля 2023 года, когда ему исполнится 70 лет.

Устинов с мая 2000 по июнь 2006 года был генпрокурором, затем до 2008 года возглавлял Минюст, а в 2008 году занял пост полпреда президента в ЮФО.