Имам мечети в Казани отказался заключать брак между мужчиной и трансгендером

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Имам мечети Гаиля ("семья" в переводе с татарского) Рустам Хайруллин не стал заключать религиозный брак (никах) пары, в которой невеста оказалась трансгендером.

Как пояснил он "Интерфаксу", с такой просьбой к нему обратилась жительница Казани - мать жениха.

"Женщина со слезами на глазах пришла и попросила прочитать никах сыну. Я был шокирован сначала и отказал в просьбе. Родился мальчиком - значит должен быть мужчиной", - сказал Хайруллин.

По словам имама, в своих проповедях он всегда говорит прихожанам, что девочки должны воспитываться девочками, а мальчики - мальчиками. "Мы выступаем за чистоту семейных отношений. У нас много проектов, направленных на сохранение института семьи", - добавил Хайруллин.

По его словам, ислам не одобряет подобных союзов.