В КЧР экс-полицейских осудили за использование ложных признаний ради отчетности

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии суд признал четверых бывших сотрудников полиции виновными в превышении полномочий, служебном подлоге и использовании ложных показаний, сообщает региональное управление ФСБ.

Следствие и суд установили, что "Магомед Умаев, Темирлан Хубиев, Магомет Турклиев и Эльдар Хыбыртов в целях продвижения по службе и повышения статистических показателей в работе вынудили местного жителя дать признательные показания о причастности к преступлению, которого он не совершал".

Умаев приговорен к трем годам и восьми месяцам лишения свободы, Хубиев и Турклиев - к трем годам и семи месяцам, все трое будут отправлены в колонию общего режима. Хыбыртов получил условно три года и два месяца.

Суд лишил всех четверых права в течение опредедленного срока служить в правоохранительных органах, а также лишил специальных офицерских званий и уволил из полиции.

Верховный суд КЧР подтвердил это решение. Оно вступило в законную силу.