Пользователи Twitter пожаловались на сбои

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - У пользователей наблюдаются проблемы с работой Twitter. Это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои у популярных интернет-ресурсов.

Сбои замечены в России, в частности в Москве, на Украине и в Белоруссии.

67% жалоб касаются доступа к сайту Twitter, 20% жалоб поступают на проблемы с профилем, еще у 13% не загружается лента.

Позднее служба поддержки Twitter сообщила, что специалисты соцсети исправили техническую ошибку, которая привела к сбою в работе.

"Мы исправили техническую ошибку, которая мешала загружаться ленте и не публиковались твиты. Теперь все должно быть снова нормально. Извините, что прервали!"- говорится в сообщении.