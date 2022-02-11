Впавшую в кому после родов жительницу Ингушетии доставят в Москву

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии перевезут на лечение в Москву из Назрани тяжелобольную многодетную мать, которая нуждается в высококвалифицированной помощи. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый вице-премьер региона Магомед Евлоев пятницу.

"14 февраля планируется транспортировка пациентки ингушской республиканской больницы Мадины Аушевой в Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России города Москвы ", - сказал заместитель председателя правительства.

По словам Евлоева, сопровождение обеспечат специализированные бригады республиканского центра медицины катастроф. При этом он отметил, что на текущий момент состояние больной тяжелое стабильное.

Как сообщали "Интерфаксу" в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, в ходе мониторинга соцсетей выявлена информация о том, что родственники 35-летней местной жительницы просят проверить действия врачей перинатального центра. С их слов, женщина 29 ноября 2021 года поступила в медучреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось.

Следователи выяснили, что 29 ноября 2021 года в перинатальный центр в предродовом состоянии поступила женщина. Врачи оперативно оказали ей медпомощь по родоразрешению. Она родила мальчика. Затем в нарушение требований порядка оказания медпомощи по профилю "акушерство и гинекология" женщине проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

9 января в интернете появились видеообращения жителей Ингушетии о том, что после родов 29 ноября состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Аушевой ухудшилось по вине врачей и она впала в кому. Мальчик родился здоровым.

По требованию главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова после инцидента уволена главврач перинатального центра Людмила Халухаева из-за многочисленных жалоб жителей на работу медучреждения.