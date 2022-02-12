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Умерла актриса Зинаида Кириенко

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, известная по фильмам "Судьба человека" и "Тихий Дон", скончалась на 89 году жизни, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"Зинаида Михайловна умерла", - сказал собеседник агентства.

Он утончил, что похороны артистки пройдут во вторник.

Кириенко была госпитализирована 10 февраля. Как сообщил тогда "Интерфаксу" сын артистки, у нее был диагностирован коронавирус. Позже сообщалось, что она перенесла инсульт.

Кириенко родилась 9 июля 1933. Окончила ВГИК. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон". Всего за годы карьеры Кириенко снялась более чем в тридцати фильмах и сериалах, среди которых "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Казаки" Василия Пронина.

Хроника 05 января 2019 года – 12 февраля 2022 годаУмершие знаменитости
Зинаида Кириенко

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