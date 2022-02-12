В России может появиться нацпроект в сфере микроэлектроники

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Новый национальный проект в сфере микроэлектроники может появиться в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должно сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники", - заявил Чернышенко в ходе стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности. Тема мероприятия - развитие спроса на российскую электронику и выработка новых мер поддержки отрасли.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году правительство совместно с Общественным экспертным советом запустило масштабную работу по разработке и внедрению комплекса мер поддержки отрасли. Кроме того, стартовала реализация "сквозных проектов" с субсидированием до 4 млрд руб. в год для компенсации затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции.

"Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, восемь из них на общую сумму 147 млрд рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 млрд находится сейчас в работе", - рассказал Чернышенко.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов отметил, что за последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет.

"Но в условиях цифровой трансформации задержка с принятием дальнейших мер по обеспечению развития микроэлектроники приведет к деградации отрасли, вынужденным закупкам в рамках национальных проектов импортных цифровых платформ и оборудования и, как следствие, утрате технологического суверенитета страны", - заявил Борисов.

Особую озабоченность вызывают объекты критической информационной инфраструктуры, подчеркнул вице-премьер. "Цифровая трансформация КИИ на импортной элементной базе вообще угрожает национальной безопасности. И наша задача - этого не допустить", - сказал Борисов.

В ходе конференции участники, разделенные на 19 тематических групп (навигационные приборы, медицинская электроника, интеллектуальные транспортные системы, программно-аппаратные комплексы в сфере искусственного интеллекта и больших данных и т.д.), на протяжении шести недель будут формировать предложения по дальнейшему развитию отечественной электронной промышленности. Они будут озвучены на четырех стратегических сессиях, пояснили в аппарате Чернышенко.