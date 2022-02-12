Каждый четвертый россиянин оценил свой КПД на работе более чем в 100%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (27%) уверены, что коэффициент полезного действия (КПД) от их работы превышает 100%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что чаще всех о том, что перерабатывают, тратят на работе намного больше энергии, чем потребляют, считают сограждане с ежемесячным доходом менее 50 тыс. рублей.

По данным опроса, российские женщины чаще мужчин склонны считать, что выкладываются на работе сверх всяких норм - 31% и 24% респондентов соответственно.

В свою очередь, как показывает исследование SuperJob.ru, каждый четвёртый россиянин (25%) признаётся, что работает далеко не в полную силу - свой КПД в пределах 51-75% оценивают 16% работающих сограждан или каждый шестой, на треть возможностей или максимум вполсилы работают 5% сограждан. Эффективность своей работы на уровне 26-33% оценивают 2% респондентов и по 1% участников опроса приходятся на респондентов, оценивающих эффективность своей трудовой деятельности в пределах 11-25% и менее 10%.

Что касается оценок КПД своих коллег, то лишь каждый одиннадцатый (9%) уверен, что их сослуживцы перерабатывают, показывают результаты опроса.

Опрос был проведён 1-11 февраля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 382 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.