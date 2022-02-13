Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. ФиналПодробнее
Биатлон12:00Женщины. ФиналПодробнее
Биатлон13:45Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 12 февраляЗаразились
на 12.02В России 13 935 560+203 766В мире 410 176 062+1 720 227

Вылет самолета "Аэрофлота" с Камчатки в Москву задержали на сутки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вылет самолета "Аэрофлота" рейса SU-1731, который должен был отправиться из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Москву, перенесли на сутки, сообщают пассажиры этого рейса в соцсетях.

Люди рассказывают, что самолет с 298 пассажирами на борту пару часов простоял на аэродроме, ожидая вылета. После чего было объявлено о переносе рейса на понедельник.

В свою очередь, в пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу сообщили, что рейс перенесли по техническим причинам.

"Вылет рейса 1731 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Москва перенесен с 13 на 14 февраля по техническим причинам. Пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании: питание, напитки, трансфер и размещение в гостинице", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиасообщение Камчатки с Москвой обеспечивает только "Аэрофлот".

Камчатка Аэрофлот

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

Что произошло за день: суббота, 12 февраля

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военный атташе США вызван в Минобороны в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Cбой на платформе "Электронная Москва", повлиявший на работу ГИБДД, устранен

Хинштейн сообщил о задержании по делу о взятке сына одного из замглавы МВД РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом
Умершие знаменитости

Умерла актриса Зинаида Кириенко

Минюст признал иноагентами журналистку Айнбиндер и краснодарский ЛГБТ-центр

Пользователи Twitter пожаловались на сбои

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });