Вылет самолета "Аэрофлота" с Камчатки в Москву задержали на сутки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вылет самолета "Аэрофлота" рейса SU-1731, который должен был отправиться из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Москву, перенесли на сутки, сообщают пассажиры этого рейса в соцсетях.

Люди рассказывают, что самолет с 298 пассажирами на борту пару часов простоял на аэродроме, ожидая вылета. После чего было объявлено о переносе рейса на понедельник.

В свою очередь, в пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу сообщили, что рейс перенесли по техническим причинам.

"Вылет рейса 1731 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Москва перенесен с 13 на 14 февраля по техническим причинам. Пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании: питание, напитки, трансфер и размещение в гостинице", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиасообщение Камчатки с Москвой обеспечивает только "Аэрофлот".