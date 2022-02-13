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Житель Среднеуральска, стрелявший по прохожим из окна, был задержан

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший огонь из окна квартиры в городе Среднеуральск под Екатеринбургом, задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина задержан. Он сам сдался правоохранителям. Оружие у него охотничье, зарегистрированное", - сказал источник.

При стрельбе пострадала женщина. Она, по предварительным данным, жива.

Ранее сообщалось, что житель Среднеуральска открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры. "Пожилой мужчина поссорился с женой. По предварительным данным, выстрелил в нее из ружья, а затеи открыл огонь по прохожим", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным источника, мужчина, открывший стрельбу, находится в нетрезвом состоянии. "Мужчине 67 лет. Он сильно пьян. Выпив, он на бытовой почве поскандалил с женой и выстрелил в нее из ружья", - сказал собеседник агентства.

Среднеуральск МВД

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