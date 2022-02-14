Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 411 722 733+1 435 726

Энергетик выплатит 1 млн рублей семье ребенка, погибшего от удара током

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске Тракторозаводский районный суд приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего энергетика управляющей компании "Агентство Вертикаль" по делу о гибели 11-летнего ребенка от удара током. Об этом сообщила областная прокуратура.

Подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК). В суде он добровольно согласился выплатить родителям ребенка 1 млн рублей компенсации материального и морального ущерба, когда они потребовали эту сумму.

11-летний мальчик в июне 2021 года на участке рядом с домом 32 по улице Марченко коснулся оголенных проводов под напряжением, которые выступали из-под земли в гофрированной трубе и которые ничем не были огорожены. Он погиб на месте.

Следствие и суд решили, что энергетик, который отвечал за электрохозяйство своей компании, не заметил эти провода вовремя и не провел своевременный ремонт оборудования, а также не разместил вокруг опасного участка предупреждающих плакатов и знаков.

Челябинск Тракторозаводский суд Агентство Вертикаль

Новости

В РФ приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

В РФ приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

На Ямале Ми-8 с пассажирами аварийно сел в поле

Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 4,3%

Рубль заметно снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитических рисков

Рубль заметно снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитических рисков
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре разработали детектор COVID-19, диагностирующий его на ранних стадиях

Пандемия коронавируса

В Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,5 млн человек

Что произошло за день: воскресенье, 13 февраля

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

Сын замглавы МВД РФ Зубова арестован на два месяца за попытку дачи взятки

Источник сообщил об аресте по делу о взятке сына замглавы МВД РФ Зубова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });