Энергетик выплатит 1 млн рублей семье ребенка, погибшего от удара током

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске Тракторозаводский районный суд приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего энергетика управляющей компании "Агентство Вертикаль" по делу о гибели 11-летнего ребенка от удара током. Об этом сообщила областная прокуратура.

Подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК). В суде он добровольно согласился выплатить родителям ребенка 1 млн рублей компенсации материального и морального ущерба, когда они потребовали эту сумму.

11-летний мальчик в июне 2021 года на участке рядом с домом 32 по улице Марченко коснулся оголенных проводов под напряжением, которые выступали из-под земли в гофрированной трубе и которые ничем не были огорожены. Он погиб на месте.

Следствие и суд решили, что энергетик, который отвечал за электрохозяйство своей компании, не заметил эти провода вовремя и не провел своевременный ремонт оборудования, а также не разместил вокруг опасного участка предупреждающих плакатов и знаков.