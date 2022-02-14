В Барнауле ребенок упал с шестого этажа и сломал ногу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ребенок 2020 года рождения выпал в понедельник из окна квартиры на шестом этаже в Барнауле и остался жив. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, ребенок находился дома с матерью и дедушкой. Взрослые решили проветрить детскую комнату и открыли окно, из которого мальчик, находящийся без присмотра, выпал вниз. С переломом ноги ребенок госпитализирован, ему оказана помощь.

По данному факту следователи начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.