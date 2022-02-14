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Законопроект о похоронном деле предусматривает наказание за навязывание услуг

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о похоронном деле содержит норму, предусматривающую наказание за навязывание услуг родственникам умерших, сообщила депутат Госдумы РФ Светлана Разворотнева.

"В законопроекте содержится прямой запрет на предоставление информации о смерти, в том числе представителям бизнеса. Вносятся поправки в КоАП, которые предполагают наказание за такую информацию. Более того, в законе содержится предложение о том, что представителям похоронных организаций запрещено выходить на контакт с родственниками умерших. Предлагать услуги можно только после обращения за услугами. Несанкционированные контакты могут повлечь за собой наказания", - сказала Разворотнева в понедельник на обсуждении законопроекта в "Парламентской газете".

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В действующем законодательстве такие нормы отсутствуют.

В Госдуму планируется внести новый законопроект о похоронном деле. В документе предлагается создать реестр компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших разрешение на похоронную деятельность, с указанием стоимости их услуг и имеющегося оборудования, ввести санкции за незаконное получение данных о смерти граждан и кражу персональных данных, провести инвентаризацию мест захоронения и разрешить регионам самостоятельно принимать решения о создании частных кладбищ.

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