МВД перекрыло крупные каналы поставки наркотиков из Подмосковья в регионы РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная полиция ликвидировала два крупных канала поставки наркотиков из Московской области в другие субъекты РФ, сообщает пресс-центр МВД России в понедельник.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личности двоих участников организованной группы.

"По версии следствия, они занимались транспортировкой мефедрона, метилэфедрона и гашиша на территорию Ярославской и Архангельской областей. Курьеры-закладчики перевозили криминальный товар железнодорожным транспортом", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Полицейские задержали с поличным двух подозреваемых у станции Большого кольца Московской железной дороги. В ходе обыска у них в автомобиле нашли 1 кг синтетических наркотиков. Задержанные хотели передать их соучастникам при помощи закладок.

"Также на территории Ярославского магистрального сортировочного центра Управления Федеральной почтовой связи Ярославской области полицейские задержали еще одного фигуранта. У него изъяты порядка двух килограммов мефедрона и гашиша", - отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Фигуранты арестованы.