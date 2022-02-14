Суд в Северодвинске дал реальные сроки сожителям, до смерти замучившим кота

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Северодвинский городской суд в Архангельской области вынес двум местным жителям обвинительный приговор по делу о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

На протяжении двух месяцев, 1 июля 2021 по 31 августа 2021 года, гражданские супруги мучили кота, принадлежащего матери одного из них. Пытки они транслировали в соцсети. Позже животное погибло.

Фигуранты признаны виновными по пункту "а, в, г" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях).

Мужчина также признан виновным по пункту "г" части 3 статьи 158 УКРФ (хищение банковской карты). С учетом совершения кражи он получил 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его сожительнице суд назначил 3 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в законную силу.