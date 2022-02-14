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Грузовик столкнулся с локомотивом в Башкирии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате столкновения грузового автомобиля с локомотивом в Башкирии, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в понедельник.

"В результате происшествия водитель автомобиля получил ссадины и легкие ушибы, от госпитализации отказался; поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 13:45 по Москве (15:45 местное время) на переезде, расположенном на 168 км перегона станций Стерлитамак - Аллагуват.

По предварительным данным, локомотив с грузовыми вагонами (порожние цистерны) двигался по пути общего пользования. На неохраняемом, регулируемом железнодорожном переезде, оснащенном звуковой и световой сигнализацией, произошло столкновение состава с КАМАЗом.

Отмечается, что схода вагонов не допущено, локомотив поезда получил незначительные повреждения.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля двигался на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.

Башкирия ДТП

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