Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Люберцах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более 10 человек эвакуировались в результате взрыва в квартире в подмосковных Люберцах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Люберцах на 1-м Панковском проезде, дом 21 произошел взрыв газо-воздушной смеси в пятиэтажном доме. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадал лишь хозяин квартиры, 12 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

В пресс-службе "Мособлгаза" агентству сообщили, что инцидент произошел из-за неосторожных действий жильца, который был нетрезв. Мужчина госпитализирован.

"В квартире выбиты окна и дверь на кухню. От газоснабжения отключена одна квартира. На месте работают сотрудники АО "Мособлгаз". Угрозы для жизни и здоровья жителей нет", - сказал собеседник агентства.