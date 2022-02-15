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В Южно-Сахалинске девушка провалилась в кипяток из-за аварии на теплотрассе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Южно-Сахалинска утром во вторник провалилась под снег в кипяток в областном центре, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В соцсетях сейчас получили сигнал о девушке, провалившейся под снег в районе "Эдема". Как сообщила её сестра, под снегом был кипяток. Держим связь с семьей. На место незамедлительно выехало руководство СКК (Сахалинская коммунальная компания)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе журналистам уточнили, что пострадавшая жива и за медпомощью не обращалась.

По данным пресс-службы, рано утром во вторник в микрорайоне "Эдем" произошёл порыв на теплотрассе СКК, отключённых от теплоснабжения домов нет. В настоящее время на месте порыва теплотрассы работают две бригады СКК, устранить аварию планируют во вторник до 16:00 местного времени.

Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку происшествия, "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Местные СМИ со ссылкой на сестру пострадавшей пишут, что девушка шла на автобусную остановку и по плечи провалилась в снег, под которым был кипяток.

Южно-Сахалинск

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