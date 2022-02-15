Полицейские изъяли у жителя Приморья 1,5 тыс. литров нелегального алкоголя

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Спасском районе Приморья изъяли крупную партию нелегального алкоголя у местного жителя, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

"В результате спецоперации в грузовом автомобиле, принадлежащем приморцу, полицейские обнаружили 150 канистр спирта общим объемом 1500 литров стоимостью свыше 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, 46-летний местный житель хранил немаркированный алкоголь для продажи.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

По данным краевых властей, в 2021 году в Приморье изъято более 37 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции, от отравления алкоголем умерли более 100 человек.