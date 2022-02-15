Два ребенка попали под снежный завал в Магаданской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели в Магаданской области достали из-под снежного завала двух детей, оба ребенка госпитализированы, сообщил во вторник Пожарно-спасательный центр региона.

"В понедельник поздним вечером в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение, что в селе Клепка произошел обвал у водонапорной башни - снегом и льдом завалило двоих детей", - говорится в сообщении.

Дети находились в природных ледяных нишах, в которых играли и рыли себе убежища. Спасатели и волонтеры оперативно извлекли пострадавших из-под завалов и передали медикам.

Детей, возраст которых 9 и 11 лет, с общим переохлаждением госпитализировали в Магаданскую областную больницу.