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На Урале офицера оштрафовали за дачу взятки сотрудникам ФСБ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области Нижнетагильский гарнизонный военный суд оштрафовал капитана Ивана Пронина на 1,3 млн рублей за взятку сотрудникам ФСБ, сообщило Главное военное следственное управление СКР.

Он служит в воинской части 73795.

Следствие и суд установили, что в июне 2021 года офицер решил демонтировать и вывезти с бывшего места постоянной дислокации воинской части кабели, металлоконструкции и железобетонные плиты, чтобы затем извлечь материальную выгоду.

Опасаясь, что ему могут помешать сотрудники ФСБ, которые действовали в рамках оперативно-розыскных мероприятий, он пообещал им 200 тысяч рублей, чтобы они не мешали ему разбирать и вывозить имущество. Его задержали в момент передачи 40 тысяч рублей из общей суммы взятки.

Он признан виновным по статье о даче взятки в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК).

ФСБ Иван Пронин СКР Нижнетагильский гарнизонный суд Свердловская область

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