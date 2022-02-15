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На Алтае в столкновении Toyota и "КАМАЗа" погибли трое

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Рубцовском районе Алтайского края во вторник утром столкнулись Toyota Corolla Ceres и "КАМАЗ", погибли три человека, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на 271-м километре дороги А-322 Барнаул - Рубцовск, неподалеку от села Захарово. По предварительной информации, Toyota, которая ехала в направлении Рубцовска, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовикоом прицепом.

Водитель Toyota госпитализирован. Находившиеся в его машине женщина 1959 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли на месте. Женщина 1979 года рождения умерла по пути в больницу. Водитель "КАМАЗа" не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

Алтайский край Барнаул Рубцовск ГИБДД МВД Захарово

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