На Алтае в столкновении Toyota и "КАМАЗа" погибли трое

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Рубцовском районе Алтайского края во вторник утром столкнулись Toyota Corolla Ceres и "КАМАЗ", погибли три человека, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на 271-м километре дороги А-322 Барнаул - Рубцовск, неподалеку от села Захарово. По предварительной информации, Toyota, которая ехала в направлении Рубцовска, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовикоом прицепом.

Водитель Toyota госпитализирован. Находившиеся в его машине женщина 1959 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли на месте. Женщина 1979 года рождения умерла по пути в больницу. Водитель "КАМАЗа" не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.