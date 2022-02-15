На галериста Гельмана составили протокол за отсутствие иноагентской маркировки

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Галерист Марат Гельман (Минюст РФ внес его в реестр СМИ-иноагентов) может быть оштрафован на 10 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его постах в соцсети Twitter, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

Ведомство 14 февраля составило административный протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Основанием для этого стало отсутствие маркировки в постах, опубликованных в твиттере, сообщили в РКН. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 10 тыс. рублей.

После составления протокол передается в суд, который выносит решение после рассмотрения административного дела.

Минюст внес Гельмана в реестр СМИ-иноагентов 30 декабря 2021 года.

Галерист с 2014 года проживает в Черногории, где в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.

Совет по правам человека и Союз журналистов России в ноябре 2021 года направили в Госдуму предложения по корректировке законодательства об иноагентах, где среди прочего предлагается отменить ответственность за отсутствие маркировки в личных постах людей, признанных СМИ-иноагентами. 9 декабря эти предложения были озвучены на встрече президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ.