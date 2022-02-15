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Трехмесячный ребенок скончался от коронавируса в Новосибирской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пятнадцать человек, в том числе трехмесячный младенец, скончались за минувшие сутки от COVID-19 в Новосибирской области. Об этом сообщает областной оперативный штаб во вторник.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 5 763 случая коронавируса, в том числе 839 – среди детей. Днем ранее COVID-19 был подтвержден у 5 824 человек.

Между тем, губернатор Андрей Травников, на прошлой неделе сам заразившийся COVID-19, отметил, что ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в регионе на сегодняшний день стабилизировалась – наблюдается снижение темпов прироста выявляемых случаев заболевания у всех возрастных категорий, в том числе и среди детей.

"Очевидно, на этой неделе мы пройдем пик пятой волны. Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать", - подчеркнул Травников.

Исходя из этой установки, глава региона призвал коллег-руководителей готовиться к поэтапной отмене ранее введенных ограничений.

Новосибирская область коронавирус

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