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Задержан мужчина, нарисовавший нацистский символ у синагоги в Калининграде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, нарисовавшего запрещенную эмблему на входе в здание Еврейской религиозной общины в Калининграде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УВД.

"Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, который в ночь на 26 января этого года нанёс запрещенную эмблему на входе в здание синагоги, расположенной на улице Октябрьской областного центра. Им оказался 25-летний уроженец одного из регионов России, приехавший в регион работать барменом", - сказали в пресс-службе.

Молодой человек, проходя мимо синагоги в компании друзей, нацарапал запрещенный символ куском камня на тротуаре перед входом в здание и скрылся.

После того как информация о происшествии стала известна полиции, был организован поиск нарушителя. По записям с камер системы "Безопасный город" полицейские установили маршрут его передвижения, задержали и доставили в отдел полиции.

"Злоумышленник дал признательные показания и раскаялся в содеянном. По его словам, он нарисовал запрещенный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Умысла на разжигание межнациональной ненависти молодой человек не имел и какой-либо вражды к представителям других народов не испытывает", - отметили в пресс-службе.

В отношении молодого человека был составлен протокол по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". В ближайшее время материалы административного расследования будут направлены в мировой суд, задержанному грозит до 15 суток ареста.

Его друзья, находившиеся в момент совершения правонарушения рядом, проходят по административному делу как свидетели.

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