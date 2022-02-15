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Беспилотник упал на крышу жилого дома под Волгоградом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Южная транспортная прокуратура проводит проверку после падения в понедельник беспилотного летательного аппарата на крышу жилого дома в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет.

По данным местных СМИ, накануне в службу спасения обратились жители села Лог, обеспокоенные фактом падения на крышу дома неизвестного летательного аппарата. По данным местных властей, это беспилотник, запущенный для осмотра газопровода.

V1.RU со ссылкой на очевидцев пишет, что "люди, увидев эту махину, сразу подумали, что война началась". Отмечается, что беспилотник снимали с крыши "человек пять-шесть".

Волгоградская область

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