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Житель Далматова получил 12 лет колонии за убийство водителя автобуса из мести

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам и 4 месяцам колонии строгого режима Сергея Черепанова из Курганской области по делу об убийстве. Как сообщили в СК, он признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Вину он полностью признал.

Следствие и суд установили, что вечером 24 декабря 2020 года он выстрелил в голову мужчине 1976 года рождения за то, что тот некоторое время назад оскорбил его в присутствии общих знакомых. Жертвой стал водитель микроавтобуса Ford Transit. Он сидел в кабине своей машины, припаркованной на проспекте Космонавтов, подсудимый подошел к нему и выстрелил из пистолета, пригодного для стрельбы патронами 9 мм.

Водитель получил сквозное пулевое ранение в голову и умер в больнице.

В областной прокуратуре подчеркнули, что убийство было спланированным, и Черепанов специально обзавелся для этого пистолетом и патронами.

Стрелявший скрылся. Его задержали 3 марта 2021 года в Далматове Курганской области. Как рассказывал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Черепанов в определенных кругах был известен по кличке Череп. "Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след все-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным. Именно по этой причине он спокойно ходил на работу", — добавил Горелых.

Екатеринбург Курганская область Орджоникидзевский суд Сергей Черепанов МВД СКР

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